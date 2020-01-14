Galatasaray teklifi yine reddedildi

Arjantin'in Velez kulübü, Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi Luis Abram için yaptığı ikinci teklifi de reddetti.

Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar devam ederken yönetim Murillo üzerinde yoğunlaştı. Öte yandan listedeki diğer isimlerden biri olan Arjantin'in Velez takımında forma giyen Abram için yapılan teklif reddedildi.

Arjantin basınındaki haberlere göre, Galatasaray yönetimi 23 yaşındaki stoper Abram için ikinci teklif olarak 3.5 milyon önerdi. Ancak Velez yönetimi bu teklifi de reddetti. 8 milyon dolar isteyen Velez Sarsfield yönetimi, bu fiyata yakın rakamlara sıcak bakabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

(Futbol Arena)