Galatasaray tek yürek! Herkes 'feda' dedi...

Yüzde 15’lik maaş indirimi, Galatasaray'da resmiyete döküldü. Salgının kulüplerin ekonomik yapısına verdiği zarardan ötürü birçok Avrupa devi gibi futbolcularından indirim talep eden Galatasaray’da kemer sıkma operasyonu resmileşti. Bu olağanüstü durum nedeniyle sadece yıldız oyuncular değil, sarı kırmızılı teknik heyet de ücretlerinde indirime gitti.
TERİM ÇOK NET: "BİZE DE UYGULAYIN"
Sarı kırmızılı kulüpte 8 şampiyonluk olmak üzere tam 20 kupa kaldıran Fatih Terim de “Biz bir ekibiz” diyerek, olağanüstü durumlarda yalnız futbolcuların değil, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti. Terim, “Oyuncularımın ücretine ne şekilde uygulama yapılacak ise aynı prosedür bizlere de uygulanmalı” diyerek hiç konusunu dahi açmadan noktayı net şekilde koydu.
ASLAN NEFES ALDI
Bu gelişmenin ardından Terim başta olmak üzere tüm teknik kadro da yıllık ücretlerinin yüzde 15 aşağı çekerken, oyuncu ismi gözetmeksizin herkesin ‘Feda’ demesiyle birlikte bu sıkıntılı süreçte kulüp bir nebze de olsa nefes aldı.
9 MİLYON EURO'LUK OPERASYON
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın tamamında kulüplerin çoğu indirim talebinde bulunurken, sarı kırmızılılar 12 Haziran’da yeniden başlayacak lig öncesinde konuyu mutlu sonla noktalamayı başardı. Bu operasyon ile birlikte sarı kırmızılılarda vergiler hariç 60 milyon euro düzeyinde olan takım maliyeti de bu sezon için 51 milyon euro düzeyine gerilemiş oldu.
YÖNETİMDEN JEST
Ayrıca yönetim de lig başlamadan önce haziran ayının ilk haftasında futbolcularına ödeme yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Futbolculara maaş dopingi yapılarak sezona moralli şekilde giriş yapmaları hedefliyor.
Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden yönetime tepki göstermesine rağmen yönetim ligi mevcut teknik ekiple bitirmeyi planladığı öğrenildi.
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