Galatasaray, Tayyip Talha Sanuç'un peşinde

Gelecek sezon yabancı futbolcu transferi konusunda geri planda kalacak olan Galatasaray’ın Süper Lig ve TFF 1.Lig’de oynayan gelecek vadeden isimleri gözüne kestirdiği kaydedilirken, teknik direktör Fatih Terim’in Adana Demirspor forması giyen 20 yaşındaki Tayyip Talha Sanuç’u istediği bildirildi.
PLAY-OFF MAÇLARINI BEKLİYOR
Karabükspor altyapısından yetiştikten sonra Adana Demirspor’a gelen, 13 maçta 3 gol atarak skora yaptığı katkıyla büyük kulüplerin dikkatini çeken Sanuç, Galatasaray’ın haricinde Trabzonspor ve Başakşehir’in transfer listesinde de yer alıyor. Türkiye Milli Takım alt yaş kategorilerinde de görev alan oyuncunun Adana Demirspor’un durumuna göre (play-off) gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
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