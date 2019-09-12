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Galatasaray: Tarihi ve taraftarı olmayan kulüp

Galatasaray: Tarihi ve taraftarı olmayan kulüp

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde 6222 sayılı kanun çerçevesinde ceza alan Abdurrahim Albayrak ile ilgili isim vermeden açıklama yayımlayan Başakşehir'e aynı şekilde yanıt verdi.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde 6222 sayılı kanun çerçevesinde ceza alan Abdurrahim Albayrak ile ilgili isim vermeden açıklama yayımlayan Başakşehir'e aynı şekilde yanıt verdi:

Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık.

Galatasaray Spor Kulübü ve Yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.

Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Galatasaray Spor Kulübü

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