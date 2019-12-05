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Galatasaray taraftarının Erencan Yardımcı isyanı!

Galatasaray taraftarının Erencan Yardımcı isyanı!

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da isyan çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Türkiye Kupası 5.Tur maçında evinde Tuzlaspor’a 2-0 yenilerek taraftarlarını ayağa kaldıran Galatasaraylı futbolculara gösterilen tepki hala devam ederken, Fatih Terim’in Selçuk İnan, Ryan Donk, Belhanda ısrarı ise camiayı çileden çıkardı.

'HOCAM ERENCAN NEREDE?'

65 dakika sahada kalan ve fizik olarak resmen bitik durumda olan Selçuk İnan’ı dehşetle izleyen taraftarlar 35 yaşındaki Selçuk'un yerine genç yetenekleri ararken, tecrübeli teknik adamın gole ihtiyaç duyduğu dakikalarda Donk’u yine ileriye atması ‘Erencan Yardımcı’ isyanını doğurdu. Tuzlaspor maçı öncesi kulübün resmi twitter hesabından Erencan paylaşımı yapılmasına rağmen skoru 33’lük Donk’la arayan Fatih Terim de eleştirilerden nasibini alırken, bu oyuncuların dışında Jimmy Durmaz, Emre Mor, Yunus Akgün, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık’ın da sergilediği performanslarla sınıfta kalması dikkatlerden kaçmadı.

2003 doğumlu Emin Bayram oynadığı futbolla alkış toplarken, sol bekte ise gözler Süleyman Luş’u aradı.


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