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  3. Galatasaray taraftarından Mehmetçiğe destek

Galatasaray taraftarından Mehmetçiğe destek

Galatasaray taraftarından Mehmetçiğe destek

Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'ın taraftarları, terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbide Beşiktaş Sompo Sigorta'yı ağırlayan Galatasaray Doğa Sigorta'nın taraftarlarından Mehmetçiğe destek geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destekte bulundu.

Taraftarlar, müsabakadan önce açtıkları "Ordumuz olsun daim muzaffer" ve "1974 Kıbrıs Barış Harekatı. 2019 Barış Pınarı Harekatı." pankartlarıyla Mehmetçiğe destek verdi.

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