Galatasaray taraftarı Kadıköy'de!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Galatasaray taraftarı stada ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda buluşan sarı-kırmızılılar yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 30 otobüslük konvoyla Kadıköy'e geldi.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı anlatımı futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören konular arasında yerini aldı. İstanbul’un iki ezeli rakibinin karşı karşıya geleceğimi dev mücadelede iki takibin de ilk 11’leri belli oldu…
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe ve Galatasaray dev derbi için Süper Lig'in 23. haftasında karşıya gelecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde karşı karşıya gelen taraftarlar arasında olay oldu. Emniyet ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis'ten derbi öncesi olay sözler! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia ile bir araya gelen Fransız golcü, derbiyle ilgili olarak bakın neler söyledi...
Süper Lig'in 23. hafta maçında Antalyaspor, Lukas Podolski'nin son dakika golüyle Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirerek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin ise galibiyet hasreti devam etti.
TFF, İran depremi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bugün ve yarın oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak Galatasaray derbisindeki taktik belli oldu... İşte sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın, ezeli rakiplerini zor durumda bırakacak planı...