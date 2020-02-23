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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 16:53
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 17:10

Galatasaray taraftarı Kadıköy'de!

Galatasaray taraftarı Kadıköy'de!

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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maç öncesinde Galatasaray taraftarı stada ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda buluşan sarı-kırmızılılar yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 30 otobüslük konvoyla Kadıköy'e geldi.

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