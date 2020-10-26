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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:40
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Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan yönetim mesajı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan yönetim mesajı

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Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim krizinde bir perde daha geride kalırken, taraftar grubu ultrAslan yönetime destek çıktı.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerilim geçtiğimiz hafta en üst seviyeye çıkmış ve ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı. Tarafların basın üzerinden atışması, bugün Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantı sonrası şimdilik son bulmuş gibi gözüküyor. Öyle ki önce Fatih Terim "Her şey yolunda" diyerek krizin sona erdiğini ima ederken, sarı kırmızılı yönetim ise "Fatih Terim kırmızı çizgimizdir" diyerek atışmaya bir son verdiklerini belirtti.

ultAslan yönetimin arkasında

Galatasaray taraftarları her ne kadar sosyal medyadan, Fatih Terim'in tartışılır hale getirilmesi sebebiyle yönetime ateş püskürse de, taraftar grubu ultrAslan günlerdir tek bir açıklama yapmayarak sessizlik yemini etmişti. ultrAslan, Türk Telekom Stadyumu'ndaki kritik toplantı sonrası Mustafa Cengiz ve yöneticilerin, Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşarak sessizliğini sonunda bozdu ve yönetimin arkasında olduğunu açıkça dile getirdi.

ultrAslan yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk için omuz omuza" ifadesiyle her şeye rağmen yönetime sahip çıktı.

Galatasaray'da neler yaşanmıştı?

Mustafa Cengiz yönetimi ve Fatih Terim arasındaki kriz adım adım yükselerek bugüne kadar geldi. Öncelikle transfer dönemini başarısız denebilecek şekilde tamamlayan yönetim, eldeki satılması gereken oyuncuları da satamamış ve Fatih Terim tarafından basın önünde eleştirilmişti. Ardından Başkan Mustafa Cengiz takımın en önemli oyuncularından Belhanda, Falcao ve Feghouli hakkında çok ağır açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklama oyuncuların moralini düşürerek sahaya direkt olarak etki etmişti. Cengiz geçtiğimiz hafta ise seviyeyi bir adım daha ileri taşıyarak takımın Milli aralarda çalışmadığını ima etmiş ve direkt olarak Fatih Terim'i hedef almıştı. Tüm bu ifadeler karşısında Fatih Terim, Erzurumspor maçı sonrası bardağın taştığını belirtip, "İçeride yapılan hesapların farkındayım. Şunu bilsinler ki artık kimsenin ne yanında ne de arkasındayım. Galatasaray taraftarına verdiğim sözden dolayı istifa etmiyorum" demiş ve noktayı koymuştu.

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Galatasaray taraftarı yönetimin arkasında
Galatasaray taraftarı yönetimin arkasında

Galatasaray taraftarı yönetimin arkasında

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