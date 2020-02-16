Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan derbi öncesi tarihi çağrı

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası mücadelesinde rakip teknik direktörle girdiği diyalog sebebiyle PFDK'dan 2 maç ceza aldığı açıklanan yardımcı antrenör Hasan Şaş'a ilginç bir çağrı geldi.
Sarı kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan, Hasan Şaş'ı derbide hazır bulunacakları deplasman tribününe davet etti. 'uA' yaptığı açıklamada, "Yardımcı Hocamız Hasan Şaş Kadıköy’de kulübede yer alamıyorsa tribünde omuz omuza bizimle olabilir. #HasanŞaşKadıköye" ifadelerini kullandı.
Yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın bu çağrıya nasıl bir dönüş yapacağı ise merak konusu.
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Sörloth'un golüyle Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.
PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaray'da PFDK'dan 2 maç ceza aldığı açıklanan yardımcı antrenör Hasan Şaş'a taraftar grubu ultrAslan'dan tarihi bir çağrı geldi.
Süper Lig'de hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor ile Gençlerbirliği sahne aldı. Mücadelede kazanan konuk ekip Gençlerbirliği oldu.
Yeni Malatyaspor maçı öncesi Florya’da takımla konuşan Fatih Terim, konsantrasyon uyarısı yaptı. İmparator, “Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakın. En önemli maç, Malatyaspor karşılaşması. Mutlaka kazanmalıyız. Fenerbahçe’ye sonra bakarız” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao ve Saracchi'yi Yeni Malatyaspor maçında riske etmeyecek.