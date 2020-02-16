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  • 16 Şubat 2020 Pazar 16:00
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 16:00

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan derbi öncesi tarihi çağrı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan derbi öncesi tarihi çağrı

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Galatasaray'da PFDK'dan 2 maç ceza aldığı açıklanan yardımcı antrenör Hasan Şaş'a taraftar grubu ultrAslan'dan tarihi bir çağrı geldi.

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası mücadelesinde rakip teknik direktörle girdiği diyalog sebebiyle PFDK'dan 2 maç ceza aldığı açıklanan yardımcı antrenör Hasan Şaş'a ilginç bir çağrı geldi.

Sarı kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan, Hasan Şaş'ı derbide hazır bulunacakları deplasman tribününe davet etti. 'uA' yaptığı açıklamada, "Yardımcı Hocamız Hasan Şaş Kadıköy’de kulübede yer alamıyorsa tribünde omuz omuza bizimle olabilir. #HasanŞaşKadıköye" ifadelerini kullandı.

Yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın bu çağrıya nasıl bir dönüş yapacağı ise merak konusu.

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