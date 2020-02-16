Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan derbi öncesi tarihi çağrı

Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı Sörloth'un golüyle Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

Alanyaspor'un serisini Hamzaoğlu'nun Gençler'i noktaladı

Süper Lig'de hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Alanyaspor ile Gençlerbirliği sahne aldı. Mücadelede kazanan konuk ekip Gençlerbirliği oldu.