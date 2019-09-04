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Galatasaray takım içerisindeki liderini arıyor!

Galatasaray takım içerisindeki liderini arıyor!

Bu sezon yeniden bir takım yaratan Galatasaray, takım içerisindeki liderini arıyor...

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer sezonunda 12 futbolcuyu kadrosuna katan ve hemen hemen her mevkiyi yeni isimlerle süsleyen Galatasaray’da saha içerisinde takımı ateşleyecek, ‘isyan edecek’ lider bir oyuncu aranıyor.

GALATASARAY'DA LİDERLİK YAPACAK OYUNCU YOK!

Ezeli rakiplerine oranla saha içerisinde takım arkadaşlarını motive edecek, oyunu yönelendirecek ve kriz anlarında ön plana çıkacak futbolcudan yoksun olan Fatih Terim’in en kısa süre içerisinde bu problemi çözmesi beklenirken, Galatasaray’ın yeni bir oluşumun içerisinde olması başarılı teknik adamı ‘lider oyuncu’ konusunda düşündürüyor.

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu, Trabzonspor’da Jose Sosa tarzı bir lideri olmayan Galatasaray’da 11’de oynayacak en az 7-8 futbolcunun daha yeni transfer edilmesi, eskilerden Younes Belhanda’nın gördüğü kırmızı kartların haricinde agresif yapıda olması dolaysıyla şansını kaybettiği belirtilirken, Sofiane Feghouli’nin ise ‘lider’ vasfından uzak kalması teknik heyeti düşünmeye sevk etti.

9 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera oyunu en geriden takip ettiğinden, Uruguyalı kaleci sadece önünde oynayan defans dörtlüsünü yönlendirebiliyor.

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