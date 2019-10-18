Galatasaray, Süper Lig'in 8. hafta maçında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

Florin Andone, Galatasaray'ı 21. dakikada öne geçiren golü attı. Kendisine yapılan penaltıyı ağlara gönderen Andone, 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Sivasspor, 69. dakikada Arouna Kone ile farkı 1'e indirdi. Ryan Babel, 74. dakikada farkı tekrar artırdı. Konuk ekip, Erdoğan Yeşilyurt'un 84'teki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi.

Konuk ekip 48. dakikada Isaac Cofie, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 13'e çıkardı. Sivasspor ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 27 Ekm Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

FATİH TERİM, 5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Yuto Nagatomo yer aldı.

Fatih Terim, ligin 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de görev alan ve sarı kart cezalısı olan Mariano Filho'nun yanı sıra Selçuk İnan, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'ye görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Luyindama ile Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor ilk 11'de forma giydi.

TERİM, 2 MAÇ SONRA TARAFTARLA BULUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 2 maç sonra taraftarıyla buluştu. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 4 maç ceza almış ancak bu ceza Tahkim Kurulu tarafından 3 maça düşürülmüştü. Ligde iç sahadaki Kasımpaşa, deplasmandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve iç sahadaki Fenerbahçe maçlarında saha kenarında görev yapamayan Terim, 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasıyla kulübedeki yerini aldı. Fatih Terim, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarından sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda takımını saha kenarından yönetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı.

GALATASARAY'DA 3 YILDIZ KADRODA YOK

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroya alınmadı. Cezayir Milli Takımı'ndan 2 gün önce dönen Feghouli, dinlendirilirken, aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile uyluğundan sakatlık yaşayan Lemina, 21 kişilik kadroya yazılmadı. Japonya Milli Takımı ile Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde forma giyen Yuto Nagatomo da yedek kulübesinde yer aldı.

EMRE TAŞDEMİR, BU SEZON İLK KEZ

Galatasaray'ın genç sol beki Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Geçen sezonun devre arasınada kadroya katılan Emre, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça çıktı. Sarı-kırmızılı takımın diğer sol beklerinden Nagatomo Japonya Milli Takımı'ndan yorgun dönerken, Ömer Bayram da orta sahada görev yaptı.

SERI, YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferlerden Jean Michael Seri'yi ligde 3 maç üst üste yedek kulübesinde oturttu. Ligde son olarak 5. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Seri, 6. haftadaki Fenerbahçe derbisi ve 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakalarda forma giyemedi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Yeni Malatyaspor maçından sonraki süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında ise ilk 11'de görev yaptı.

TARAFTARLARDAN BARIŞ PINARI PANKARTI

Galatasaraylı taraftarlar, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla pankart açtı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tarafından hazırlanan "1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı", "Ordumuz olsun daim muzaffer", "Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır." ve "Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir" yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı.

GALATASARAY, HIZLI BAŞLADI

Galatasaray, maça hızlı başladı. Pas yaparak oyunun kontrolünü alan ev sahibi ekip, 5. dakikada gole çok yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ryan Babel'in, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

SİVASSPOR, ÜST ÜSTE POZİSYONLAR YAKALADI

Bu pozisyondan sonra Sivasspor, Galatasaray kalesinde etkili olmaya başladı. Her geçen dakika oyunu Galatasaray yarı sahasına yıkan Sivasspor, ilk tehlikeli atağını 14. dakikada yaptı.

Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın, bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera son anda topu çelmeyi başardı. 3 dakika sonra bu kez Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunu Muslera çeldi. Pozisyonun devamında Fernando Andrade'nin kaleye gönderdiği şut, üstten auta gtti.

Sivasspor, 20. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı.

Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş önündeki boş alandan yararlanarak ceza alanına girdi ve yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Fernando Muslera topu çeldi. Ardından Mert Hakan Yandaş'ın yerden pasıyla topla buluşan Fernando Andrade'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri geldi.

ANDONE'DEN HARİKA VURUŞ VE GOL!

Bu pozisyonun devamında Galatasaray, Andone ile geçti.

Ryan Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Florin Andone hızla ilerleyerek içeri doğru kat etti ve ceza alanına girmeden sağ ayak içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Mamadou Samassa'nın solundan köşede ağlarla buluşturdu.

BABEL, NET FIRSATI HARCADI

Golden sonra Galatasaray, oyunun tek hakimi oldu. Oyun disiplinini kaybeden Sivasspor, kontrolü tamamen kaybetti.

Galatasaray, 33'te ikinci gole çok yaklaştı. Sivasspor savunmasının büyük hatası sonrası Emre Mor, topu kapıp ceza alanına girdi. Emre Mor'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Ryan Babel, Mamadou Samassa'yı çalımlayarak vuruşunu yaptı. Ancak top Sivasspor savunmasından geri geldi.

FLORIN ANDONE: 2-0!

41. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Appindangoye'nin Andone'ye ceza alnı içinde yaptığı faul sonrası hakem Ali Palabıyık, beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına gelen Florin Andone, Samassa'nın yanından topu ağlara gönderdi ve Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı.

Isaac Cofie, ilk yarının sonunda Şener Özbayraklı'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

İlk yarı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

SİVASSPOR, 10 KİŞİ KALDI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarının başında Fernando'yu kenara alıp Arouna Kone'yi oyuna dahil etti.

İkinci yarının henüz ilk dakikalarında Sivasspor, 10 kişi kaldı. Isaac Cofie, Ömer Bayram'a yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Isaac Cofie kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AROUNA KONE FARKI İNDİRDİ

Sivasspor'un 10 kişi kalması sonrası Galatasaray, oyun disiplinini kaybetmeye başladı. Konuk ekip ise tehlikeli ataklar yapmaya başladı. Üst üste Galatasaray kalesinde gol arayan Sivasspor, 69'da farkı 1'e indirdi.

Hızlı gelişen atakta Emre Kılınç, Uğur Çiftçi ve Arouna Kone arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Arouna Kone'nin, altıpas içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

RYAN BABEL, TEKRAR FARKI ARTIRDI

Galatasaray, Sivasspor'un umutlanmasına izin vermeden 74'te Ryan Babel ile farkı tekrar 2'ye çıkardı.

Ömer Bayram'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ryan Babel, ceza alanına girer girmez sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mamadou Samassa'nın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Galatasaray'da 76. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Luyindama ve Emre Taşdemir oyundan çıkarken, Ryan Donk ve Seri oyuna girdi.

ÖMER BAYRAM, DERBİDE CEZALI

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Ömer Bayram, 78. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

ERDOĞAN GİRDİ VE GOLÜNÜ ATTI

82'de Sivasspor'da Yatabare yerine Erdoğan Yeşilyurt, 83'te Galatasaray'da Belhanda yerine Yunus Akgün oyuna girdi.

Oyuna yeni giren Erdoğan Yeşilyurt, 84. dakikada farkı tekrar 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Emre Kılınç hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden ceza alanına ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Erdoğan Yeşilyurt topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturdu.

86. dakikada Rıza Çalımbay, son kozunu oynadı. Mert Hakan'ın yerine Armin Djerlek oyuna girdi.

Son dakikalarda Galatasaray kalesinde beraberlik golleri arayan Sivasspor, Muslera'yı geçemedi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 3 puana ulaştı.

(Sporx=