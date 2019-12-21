Galatasaray, Süper Lİg'de deplasmanda Göztepe'ye mağlup oldu
Galatasaray, Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Göztepe’ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'de 16. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son maçına çıkan Göztepe 3 puana ulaşırken, ligde 17 yıl sonra Galatasaray'ı iç sahada yenmeyi başardı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cameron Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Galatasaray'ın golü 27. dakikada Lamine Gassama'nın ters vuruşuyla geldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Sivasspor'a konuk olacak. Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlayacak.
Göztepe'de Lamine Gassama, Cameron Jerome ve Titi gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştüler ve Sivasspor deplasmanında oynama şanslarını kaybettiler.