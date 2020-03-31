Galatasaray Süper Lig için kararını verdi

Sarı-Kırmızılı kulübün idarecileri, bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer taraftan Başkan Mustafa Cengiz’in liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplantı yapıyor. Bu görüşmelerde, virüs salgını sona erdiğinde yola nasıl devam edileceği konusu öncelikli gündem maddesi olarak masaya yatırılıyor. Sarı-Kırmızılılar, lig bitmeden Play-Off oynanması veya puan durumunun bu haliyle tescil edilerek şampiyonun belirlenmesi gibi görüşlere kesinlikle karşı çıkıyor.
UEFA VE FIFA’YLA İŞ BİRLİĞİ
Süreci yakından takip edebilmek amacıyla UEFA ve FIFA’yla iş birliği yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa liglerinde alınacak kararların, emsal teşkil ederek Türkiye’de de uygulanması taraftarı. Konuyla ilgili olarak bu akşam da Galatasaraylı yöneticilerin bir toplantı yapacakları öğrenildi. (Fanatik)
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