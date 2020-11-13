Galatasaray Spor Kulübü'nden seçim açıklaması geldi

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün ’Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’ 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.
A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.
Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.
Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.
Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımla ilgili kararları belli oldu.
2019-20 sezonunda oynadığı 17 deplasman maçından sadece 6 galibiyet çıkaran Galatasaray, bu sezon henüz 8. haftada 3 dış saha zaferine imza attı. Ligde geride kalan 8 haftada kendi evinde 7 puan toplayan sarı kırmızılı takım, deplasmanda ise 9 puan kazandı.