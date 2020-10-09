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aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 18:40
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Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için pusuda

Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için pusuda

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2021'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan tarafından sözleşme uzatımı için teklif gelmemesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için Milan'ın ezeli rakibi Juventus'un girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Milan'da 10 numaralı formayı terleten ve son aylardaki performansıyla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz bir kulüp talip oldu.

Milan'ın kaleci Gianluigi Donnarumma ile birlikte sözleşmesi 2021 yılında bitecek Hakan Çalhanoğlu'na yeni bir teklif yapmamış olması iki yıldızın da takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi.

Milan'ın Sportif Direktörü ve efsane futbolcusu Paolo Maldini'nin önümüzdeki günlerde iki isimle yeniden görüşme yapmak için bir araya geleceği vurgulanırken İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

JUVE DEVREDE

Mynet'in Corriere della Sera'dan aktardığına göre, Milan'ın ezeli rakibi Juventus, kulübüyle sözleşme yenilemeyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için nabız yokladı.

Torino ekibi, Milan'ın Çalhanoğlu'nu ikna edememesi durumunda milli yıldızla transfer görüşmesi gerçekleştirecek. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu'na yine İtalya'dan Napoli ve İspanya'dan Atletico Madrid'in de talip olduğu iddia edildi.

GALATASARAY ISRARCI

Aktarılan bilgilere göre Milan ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha, İtalyan devinin kendisine önereceği yeni kontratı imzalama konusunda kararsız.

Şu sıralar Milan kariyerinin zirvesini yaşayan Hakan'ın menajerine birçok kulübün teklif getirdiği ifade edilirken, bunlardan birinin de Galatasaray olduğu aktarıldı. Bu ekiplerin başında Paris Saint Germain ve Arsenal olduğu aktarılırken, Galatasaraylı yetkililerin de Hakan'ın boşa çıkmasından dolayı maaşında tüm ekonomik şartları zorlayacağı, yıldız ismi kadrosuna katmak için yarışa katılacağı dile getirildi.

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