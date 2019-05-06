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Galatasaray son düzlükte şampiyonluğu bırakmıyor

Galatasaray son düzlükte şampiyonluğu bırakmıyor

Galatasaray, Süper Lig'de üç puanlı sistemde son 3 haftaya lider girdiği tüm sezonlarda mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın bu şampiyonluklarının 7'sini teknik direktör Fatih Terim yönetiminde elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, üç puanlı sistemde son 3 haftaya averajla ikinci girdiği 4 sezonun üçünde kupayı müzesine götürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, son 3 haftaya önde girdiği sezonlarda şampiyonluğu bırakmıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonunundan bu yana son 3 haftaya zirvede girdiği tüm sezonlarda mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 1987-88 sezonundan itibaren bitime 3 hafta kala zirvede yer aldığı 11 sezonunda da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, son üç haftaya zirvede girdiği 1987-88, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2011-12, 2012-13, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Şampiyonlukların 7'si Terim ile kazanıldı

Galatasaray, son üç haftaya önde girerek elde ettiği söz konusu 11 şampiyonluğun 7'sini teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte dördüncü dönemini geçiren Terim, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında bitime 3 hafta kala zirvede yer alan takımını şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.

İkinci sırada girdiği 4 sezonun 3'ünde şampiyon

Galatasaray, üç puanlı sistemde son 3 haftaya averajla ikinci sırada girdiği 4 sezonun üçünde de rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993'te Beşiktaş, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında da Fenerbahçe'yi son 3 haftada geçerek, sezon sonunda kupayı havaya kaldırdı.

Galatasaray'ın bitime üç hafta kala averajla ikinci sırada yer aldığı 2000-2001 sezonunda ise lider Fenerbahçe şampiyonluk elde etti.

Kalan 3 maç

Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Galatasaray, kalan üç maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu 3 müsabakadan da istediği sonuçları alarak son haftalarda bırakmadığı şampiyonluğa bir kez daha ulaşmaya çalışacak.

(AA)

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