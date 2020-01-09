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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 00:25
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 00:25

Galatasaray son 16'ya galibiyetle başladı

Galatasaray son 16'ya galibiyetle başladı

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Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında Fransa'nın Monaco ekibini 85-73 yendi.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turu G Grubu ilk maçında Fransa'nın Monaco ekibini 85-73 yendi.

Salon: Stade Louis II

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Moritz Reiter (Almanya), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

Monaco: Buckner 20, Clemmons 5, Tillie, Cole 18, Lacombe 5, Bost 7, Yeguete 2, O'Brien 8, Ouattara 5, Sane 3

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 17, Poythress 15, Göksenin Köksal 2, Auguste 18, Harrison 12, Whittington 9, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 12, Can Korkmaz, Ege Arar, Caner Erdeniz

1. Periyot: 18-20

Devre: 39-38

3. Periyot: 54-61

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