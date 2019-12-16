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Galatasaray sol bek transferinde sona yaklaştı

Galatasaray sol bek transferinde sona yaklaştı

Nagatomo'nun yerine arayışlarını sürdüren Galatasaray, Leipzig’in genç yıldızını listeye aldı. Fernando Muslera’nın önerdiği vatandaşı Marcelo Saracchi için 1.5 yıllık kiralama teklifi yapılması planlanıyor.

Yuto Nagatomo'nun bir türlü bekleneni verememesi, Galatasaray’ı sol bek arayışlarına yöneltmişti. Birçok ismi gündemine alan Cim Bom, son olarak gözünü Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi’ye çevirdi. 21 yaşındaki futbolcu, River Plate’teki müthiş performansı sonrası 2018 yazında 12 milyon Euro’ya Alman ekibine transfer oldu. Ancak Saracchi, Alman Milli Takımı’nda da görev yapan Halstenberg’den formayı alamadı. Yıldız adayını teknik ekibe öneren isim ise Fernando Muslera oldu. Uruguaylı file bekçisi, milli takımdan da arkadaşı olan Saracchi’nin Galatasaray’a önemli katkı sağlayabileceği yönünde görüş bildirdi.

3 sol bek var

Fatih Terim’in de onay vermesi sonrası 21 yaşındaki oyuncunun şartları araştırılmaya başlandı. Yönetim, genç futbolcuyu 1.5 sezonluğuna kiralamayı planlıyor. Sol bekte 18 yaşındaki Brezilyalı Luan Candido’ya da sahip olan Leipzig, Saracchi’nin kiralanmasına sıcak bakabilir.

(Fanatik)


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