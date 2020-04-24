Galatasaray, Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt'u da transfer ediyor

Koronavirüs salgını ve aldığı ekonomik tedbirler kapsamında ‘döviz’ bazlı kontrat yapmak istemeyen ve yerli oyuncular ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivassporlu bir oyuncu için daha harekete geçti.
SİVAS'TAN BİR İSİM DAHA
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ocak ayında söz kesen sarı kırmızılıların gözüne kestirdiği yeni isim belli oldu. Galatasaray, transfer listesine son olarak Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'u dahil etti.
BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK
Sezon sonu bonservisini eline alacak olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süre takip eden Galatasaray’ın sözleşmesinin bitişiyle beraber resmi anlaşmayı yapmak istediği öğrenildi. Almanya doğumlu olan ve Türkiye’de Altınordu ile Sivasspor’da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt’un birçok farklı mevkide oynayabiliyor olması sarı kırmızılılarda transferine onay çıkmasında büyük rol oynadı.
(Hürriyet)
Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.
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