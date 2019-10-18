Galatasaray Sivasspor maçı şifresiz mi? Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Sivasspor maçı şifresiz mi? sorusu futbol severler tarafından araştırılıyor. Sarı kırmızılılar kendi sahasında sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Galatasaray ligde oynadığı ilk 7 naçta 2 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetaldı. Sarı kırmızılı takım puan durumunda 10. sırada.Galatasaray Sivasspor maçı şifresiz mi,ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bugün Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

ÜÇ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Muslera

Şener

Donk

Marcao

Ömer

Nzonzi

Seri

Emre Mor

Belhanda

Babel

Andone

Sivasspor

Samassa

Goiano

Appindangoye

Caner

Uğur

Mert

Hakan

Traore

Yatabare

Fernando

Kone

YENİLMEZLİK SERİSİNDE 100. GOL YAKIN

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde, 39 maçtır süren iç saha yenilmezlik serisindeki 100. golünü atmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligde devam eden iç saha yenilmezlik serisinde gol bulmakta sıkıntı yaşamadı.

Söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandıran Galatasaray, hem yenilmezlik serisini 40 maça taşımak hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmak için mücadele edecek.

Galatasaray, bu dönemde kalesinde ise sadece 23 gol gördü.