Galatasaray Sivasspor maçı şifresiz mi? Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Sivasspor maçı şifresiz mi? sorusu arama motorunda taraftarlar tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ile kadroda değişime gideceğinin sinyallerini vermişti. Bu maçta farklı bir kadro bekleniyor. Galatasaray Sivasspor maçı şifresiz mi,ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Galatasaray Sivasspor maçı şifresiz mi? sorusu futbol severler tarafından araştırılıyor. Sarı kırmızılılar kendi sahasında sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Galatasaray ligde oynadığı ilk 7 naçta 2 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetaldı. Sarı kırmızılı takım puan durumunda 10. sırada.Galatasaray Sivasspor maçı şifresiz mi,ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bugün Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
ÜÇ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Şener
Donk
Marcao
Ömer
Nzonzi
Seri
Emre Mor
Belhanda
Babel
Andone
Sivasspor
Samassa
Goiano
Appindangoye
Caner
Uğur
Mert
Hakan
Traore
Yatabare
Fernando
Kone
YENİLMEZLİK SERİSİNDE 100. GOL YAKIN
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde, 39 maçtır süren iç saha yenilmezlik serisindeki 100. golünü atmaya çalışacak.
Sarı-kırmızılı takım, ligde devam eden iç saha yenilmezlik serisinde gol bulmakta sıkıntı yaşamadı.
Söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandıran Galatasaray, hem yenilmezlik serisini 40 maça taşımak hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmak için mücadele edecek.
Galatasaray, bu dönemde kalesinde ise sadece 23 gol gördü.