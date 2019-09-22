Galatasaray sezon sonunda kadroda temizlik yapacak. Sarı-Kırmızılar'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek oyuncular ile yollar ayrılacak. 33 yaşındaki Mariano, Yuto Nagatomo ve Ryan Donk'un yanı sıra 34'lük Selçuk İnan ile sözleşme yenilememe kararı alındı.

YAŞ ORTALAMASI DÜŞECEK

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yapılacak operasyonla Galatasaray kadrosunu revize edecek. Böylece Sarı- Kırmızılı takımın yaş ortalamasının da 1 yıl daha düşmesi bekleniyor.

YENİ İSİMLER DE EKLENEBİLİR

Bu isimlerin dışında Emre Taşdemir, kiralık oyuncular Seri, Nzonzi, Lemina, Emre Mor ve Andone'nin durumu ise belirsiz.

4 YILDIZIN OPSİYONU ÇOK UÇUK

Sezon içindeki performansları kaderlerini çizecek. Seri'nin 18, Nzonzi ve Lemina'nın 16, Emre Mor'un 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var. Nzonzi'de farklı olarak 500 bin Euro'ya 1 yıl daha kiralık kalma durumu bulunuyor.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Mariano bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçta forma giydi. 534 dakika sahada kaldı. Golü ve asisti bulunmuyor.

(Takvim)