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aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 09:58
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Galatasaray sessiz ve derinden ilerliyor

Galatasaray sessiz ve derinden ilerliyor

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Sabah

Sezon öncesi Bolu'da planlanan kampı iptal eden Fatih Terim, takımı Florya'da tuttu. Oyuncularının sessiz maçlara alışması için sık sık çift kale maç yaptıran İmparator, tesis çalışanlarını bile dışarı çıkarıp içeride sadece kuş sesine imkân tanıdı.

Geçen sezon seyircisiz oynanan son 9 maçın sadece 1'ini kazanabilen ve Süper Lig'i 6. sırada bitiren Galatasaray'da bu sorunu Fatih Terim ustaca çözdü.

Ağustos ayında planlanan Bolu kampını iptal eden Terim, futbolcularını 1 ay boyunca Florya'da yeni sezona hazırladı ve tesisin kapılarını herkese kapadı. Basına bir tane bile idman açılmazken, başta Arda olmak üzere yeni transferlerin takıma sağladığı uyum herkesten gizlendi.

Fatih Terim, futbolcuların seyircisiz atmosfere alışması için de özel bir uygulamaya gitti ve çift kale maçlar sırasında antrenman sahasından herkesi çıkardı.

TAKIM İÇİ UYUM ZİRVE YAPTI

Böylece futbolcular sessiz ortamda oynamaya her geçen gün daha fazla alıştı ve saha içindeki konuşmalarla takım içindeki iletişim üst seviyeye çıktı.

Takımını sessiz ve derinden yeni sezona hazırlayan Terim'in planı tuttu. Lig ve Avrupa'da oynadığı 4 maçı da iki farklı skorla kazanan Galatasaray şimdiden taraftarını havaya soktu.

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