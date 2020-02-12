Galatasaray Seri'nin yerine Mert Hakan'ı koyacak

Sezon sonunda Jean Michael Seri'nin kiralık sözleşmesinde yer alan 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Galatasaray, yerine Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katacak.
Seri'den 3 yaş genç olan 1994 doğumlu Mert Hakan, Sivasspor'la sözleşmesini uzatmadı ve sezon sonunda bonservisi elinde Galatasaray'ın yolunu tutacak.
Lemina ile devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların A Planı 2020-21 sezonuna orta sahada Lemina- Mert Hakan ikilisi ile girmek. Lemina'nın bonservisini 16 milyon Euro olarak belirleyen Southampton'la görüşmeler başlayacak ve 'zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama' formülü önerilecek.
(Sabah)
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