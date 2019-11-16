Galatasaray Seri ile devre arası yolları ayırıyor

Teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda devre arasında geniş kapsamlı bir operasyon yapmaya hazırlanan Galatasaray’da, dış transfer kadar, iç transfer de yönetimi zorlayacak gibi görünüyor. İlk yarıda verim alınamayan yabancılarla yolları ayırıp birçok pozisyonu takviye etmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar’da, yeni bir oyuncunun daha gönderilmesi gündeme geldi. Orta sahada Nzonzi ve Lemina’dan memnun olan Fatih Terim'in, beklentileri karşılayamayan Seri’yi gözden çıkardığı öğrenildi.

Yerine alternatif bakıyorlar

Fulham’dan kiralanan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun kontratının fesh edilme ihtimali masaya yatırıldı. Seri’nin yerine alternatif isimler üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

(Fanatik)