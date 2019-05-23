Galatasaray Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, Fenerbahçe’yle olan sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı.
Linnes'le sözleşme uzatan Galatasaray, sağ beke yerli alternatif arayışında Şener Özbayraklı'yla mutlu sona ulaştı.
Galatasaray sağ bek rotasyonunu genişletmek için arayışa girerken, ön plana çıkan isim Fenerbahçeli Şener Özbayraklı oldu.
Milli sağ beki Türkiye'den yetişmiş oyuncu kontenjanı için de düşünen sarı-kırmızılı yönetim, ezeli rakibine bonservis ödemeyecek.
(Sabah)