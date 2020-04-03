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  • Galatasaray; Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Şener Özbayraklı ile ayrılık kararı aldı
  • 03 Nisan 2020 Cuma 09:57
  • |
  • 03 Nisan 2020 Cuma 09:57

Galatasaray; Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Şener Özbayraklı ile ayrılık kararı aldı

Galatasaray; Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Şener Özbayraklı ile ayrılık kararı aldı

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Galatasaray, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan futbolcuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Selçuk İnan, Nagatomo ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak. Mariano ve Ryan Donk'la ilgili karar ise ligin durumuna göre verilecek.

Galatasaray kurmayları sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk, Donk, Mariano ve Nagatomo'nun durumunu da masaya yatırdı. Bu dört oyuncunun 3 aylık maaşının ortalama 2 milyon euro'yu bulması nedeniyle olağanüstü kararlar alınması kararlaştırıldı. Selçuk ve Nagatomo'ya teşekkür edilecek. Mariano ve Donk'un durumu ise liglerin durumuna göre belirlenecek.

ŞENER DE GİDİYOR

Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa ve Hasan Ali Kaldırım isimlerinin ön plana çıktığı Galatasaray'da bu oyunculardan biriyle anlaşma sağlandığı takdirde Fatih Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.

(Sabah)

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