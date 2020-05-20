Galatasaray, Seko Fofana için 3. kez devrede

Galatasaray'da orta saha transferi için Udinese forması giyen Seko Fofana, yeniden gündeme gelen isim oldu.
Çizme basınında yer alan haber göre Galatasaray, İtalyan ekibi ile 2022'de sözleşmesi bitecek olan oyuncu için girişimlere başladı. Sarı kırmızılıların Udinese'nin yüksek maliyetinden dolayı elden çıkarmayı düşündüğü oyuncunun bonservisini almak istediği kaydedildi.
FATİH TERİM'İN RADARINDA
25 yaşındaki Fofana hem sezon başında hem de sezon ortasında Galatasaray'ın gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.
Udinese'nin idarecisi Pierpaolo Marino yeni sezonda farklı bir orta saha anlayışı deneyeceklerini ifade ederek Seko Fofana ile yollarını ayıracaklarını açıklamıştı.
Piyasa değeri 9 milyon euro olarak değerlendirilen 25 yaşındaki Seko Mohamed Fofana bu sezon 21 maçta 1 gol atıp 4 de asist yaptı. Kulübüyle sözleşmesi ise 2022'de sona erecek.
(Sporx)
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