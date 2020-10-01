Galatasaray Sekidika'yı Denizlispor'a yolluyor

Eskişehirspor'dan, Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika, henüz beklenen patlamayı yapamadı.
Bu anlamda sezon içerisinde forma şansı bulması bir hayli az olan Nijeryalı'nın kiralık olarak başka bir kulübe gönderilmesi bekleniyor.
Sekidika ile Denizlispor'un ciddi olarak ilgilendiği belirtiliyor.
Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı.
Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...
Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.
Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.
Galatasaray'da Belhanda'nın, Rangers maçı sonrasında takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Belhanda'dan gelmesi planlanan 7 milyon Euro'luk bonservis ile de transferleri bitirmeyi hedefliyor.
Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu.
Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Glasgow Rangers'ı yenerse gruplara katılım karşılığı olarak 6 milyon avro (54 milyon TL) kazanacak.