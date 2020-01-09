Galatasaray, Sekidika transferini açıklamaya hazırlanıyor!

Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'nın transferine nota koydu ve Nijeryalı futbolcuya imzayı attırdı. Sarı-kırmızılı formayı giyen ve Abdürrahim Albayrak ile beraber poz veren Sekidika'nın transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bugün gerçekleşen Beşiktaş Futbol AŞ genel kurul toplantısında, 01.06.2018 - 31.05.2019 tarihlerini kapsayan dönem için Fikret Orman ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Fenerbahçe'nin büyük tartışmalar arasında imza attırdığı Simon Falette'nin bedavaya kiralandığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, antrenmanda ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı.
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavili takımda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Simon Falette transferi konusunda komisyon aldı iddialara cevap vermek için twitter hesabı açtı. Fransız futbol adamı bu transferden ticari bir ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.
Galatasaray'ın altyapısından çıkan Kosovalı futbolcu Oltion Billali için Süper Lig kulüpleri ve Lazio harekete geçti.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, TRTSpor'a açıklamalarda bulundu.