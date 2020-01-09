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aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 17:28
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 17:34

Galatasaray, Sekidika transferini açıklamaya hazırlanıyor!

Galatasaray, Sekidika transferini açıklamaya hazırlanıyor!

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Aslan ile anlaşan Nijeryalı yıldız, dün Eskişehirspor ile olan sözleşmesini feshetti 3.5 yıllığına anlaşılan 23 yaşındaki futbolcu kısa süre içerisinde kampa katılacak.

Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'nın transferine nota koydu ve Nijeryalı futbolcuya imzayı attırdı. Sarı-kırmızılı formayı giyen ve Abdürrahim Albayrak ile beraber poz veren Sekidika'nın transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. 

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