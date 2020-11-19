  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Kasım 2020 Perşembe 18:52
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray seçime tek aday gidebilir

Galatasaray seçime tek aday gidebilir

Paylaş

Sözcü

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk; Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ve Metin Öztürk'le görüşüp olağanüstü seçimde Mustafa Cengiz'in tek aday olması fikrini sundu.

Galatasaray'daki erken seçim kararıyla ilgili camia içinde hareketlilik devam ediyor. Birçok isim, sessiz bir şekilde çalışmalarını sürdürürken sarı-kırmızılıların eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk'ten flaş bir öneri geldi. Öztürk, camianın ileri gelen isimleriyle ve başkan adayları Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ile Metin Öztürk'le görüşerek olağanüstü seçimde Mustafa Cengiz'in tek aday olma önerisini sundu. Camiada bu fikir ciddi şekilde düşünülmeye başladı.

KABUL GÖRMEZSE YARIŞ VAR

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise camianın önde gelen ismi Alp Yalman ile ilgili… Camia, eski başkanlardan Alp Yalman'ın çatı aday olma olasılığını değerlendirmeye aldı. Ortaya çıkan bu görüşe göre Özyalçın, Elmas, Öztürk ve Tuncer Hunca gibi adaylıkları söz konusu olan isimler mayısa kadar Yalman'ın altında görev yapacak. Bu iki görüşün kabul görmemesi halinde ise her aday bağımsız şekilde listelerini oluşturup Mustafa Cengiz ile yarışa girecek.

YASAKLAR GELDİ GÖZLER DERNEKLER MASASI'NDA

26 Aralık'ta seçim kararı alınmıştı ancak ülke genelinde pandemi nedeniyle birçok kısıtlama geldi. 65 yaş ve üstü üyelerin kısıtlamalarda nasıl gelip oy kullanacağı camiada büyük merak konusu. Bu konu hakkında gözler Dernekler Masası'na çevrilmiş durumda. Seçimin mayısa ertelenme iddiaları da güçleniyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'da seçim öncesi sürpriz öneri
Galatasaray'da seçim öncesi sürpriz öneri

Galatasaray'da seçim öncesi sürpriz öneri

Ve Galatasaray'da kritik tarih açıklandı
Ve Galatasaray'da kritik tarih açıklandı

Ve Galatasaray'da kritik tarih açıklandı

Ve resmi açıklama geldi: Yusuf Yazıcı rekor bedelle...
Ve resmi açıklama geldi: Yusuf Yazıcı rekor bedelle...

Ve resmi açıklama geldi: Yusuf Yazıcı rekor bedelle...

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'Yeni Burak Yılmaz'ı G.Saray kaptı! 'Terim'e söz verdik'
'Yeni Burak Yılmaz'ı G.Saray kaptı! 'Terim'e söz verdik'

'Yeni Burak Yılmaz'ı G.Saray kaptı! 'Terim'e söz verdik'

Galatasaray, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın transferini sezon sonunda gerçekleştiriyor. Genç forvetin menajeri ve amcası olan Ayhan Akman, konuyla ilgili net konuştu: Fatih hocaya sözümüz var.

Beşiktaş'ı yıkan haber! 2 kritik maçta da yok
Beşiktaş'ı yıkan haber! 2 kritik maçta da yok

Beşiktaş'ı yıkan haber! 2 kritik maçta da yok

Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Genç file bekçisi, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Transfer iki dudağının arasında! 'Seve seve Fener'de oynar'
Transfer iki dudağının arasında! 'Seve seve Fener'de oynar'

Transfer iki dudağının arasında! 'Seve seve Fener'de oynar'

West Ham United'dan ayrılmak isteyen Andriy Yarmolenko yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Tecrübeli futbolcunun menajeri, “Şartlar uygun olursa seve seve Fenerbahçe'de forma giyer” ifadesini kullandı. Transferde son söz teknik direktör Erol Bulut'ta.

Arda Turan'la ilgili kötü haberi verdi
Arda Turan'la ilgili kötü haberi verdi

Arda Turan'la ilgili kötü haberi verdi

Ayhan Akman, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Arda Turan'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ve Türkiye'ye beklenen Formula 1 müjdesi
Ve Türkiye'ye beklenen Formula 1 müjdesi

Ve Türkiye'ye beklenen Formula 1 müjdesi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Intercity İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi.

Fener'de yeni bir yıldız doğuyor! Alex de Souza'nın bile dikkatini çekti
Fener'de yeni bir yıldız doğuyor! Alex de Souza'nın bile dikkatini çekti

Fener'de yeni bir yıldız doğuyor! Alex de Souza'nın bile dikkatini çekti

Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.