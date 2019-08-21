Galatasaray scoutları Falcao'nun yedeğini buldu: Aleksandr Sobolev

Galatasaray'ın KAP'a bildirmeye hazırlandığı Falcao hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Marcos Rojo'nun Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde olması ve aldığı maaşın yüksekliği Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.

Falcao 23 gün önce imzaladı

Kolombiya basını; Falcao ile 29 Temmuz’da anlaşma sağlandığını, birtakım problemlerden dolayı da transferin açıklanamadığı duyurdu. Basına sızan fotoğraf ise süreyi uzatan bir başka etken.