Galatasaray scout ekibinden Fatih Terim'e Ahmed Musa raporu

Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi.
Bir süre önce scout ekibinden bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti.
Bu raporda Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.
Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan Diego Perotti izleyenleri büyüledi.