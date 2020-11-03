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aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 11:09
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Galatasaray scout ekibinden Fatih Terim'e Ahmed Musa raporu

Galatasaray scout ekibinden Fatih Terim'e Ahmed Musa raporu

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Sabah

Al Nasr'la yollarını ayıran Ahmed Musa, Galatasaray'ın radarına takıldı. Scout ekibi, başarılı futbolcuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'e rapor sundu.

Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi.

Bir süre önce scout ekibinden bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti.

Bu raporda Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.

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