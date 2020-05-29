Galatasaray scout ekibi, Fatih Terim'e Terem Moffi'nin adını verdi

Fatih Terim, Falcao kalsa da gitse de ayrılacak olan Florin Andone'un yerine bir forvet oyuncusu transfer etmek istiyor.
Scout ekibi özellikle ucuz ve gelecek vaat eden bir isim üzerinde duruyor. Emre Utkucan ve ekibi "Haaland'ın gölgesine kaldı" diyerek Terim'in önüne Belçika'nın Kortrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi.
1.88 boyundaki 20 yaşındaki oyuncuyu Kortrijk'in 'Ocak döneminde Litvanya'dan getirdiği' notu düşüldü. Litvanya'da 5 maçta 6 gol atan Moffi'nin, Belçika'da ise 7 maçta 407 dakikada 4 gol attığı belirtildi. Sol ayaklı 1.88 boyundaki Moffi'nin Belçika Liginde yeni olmasına rağmen her 107 dakikada bir gol atmasının önemli olduğunu anlattı.
(Takvim)
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.
Galatasaray scout ekibi, forvet transferi isteyen teknik direktör Fatih Terim'e Terem Moffi'nin adını verdi. Sarı-Kırmızılıların scoutları, 21 yaşındaki Nijeryalı golcüyü Terim'e, ‘Haaland'ın gölgesinde kaldı' diyerek sundu.
Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.
Henry Onyekuru'nun yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray'a müthiş haber. İngiliz kulüplerinin birbirleri arasında yaptığı centilmenlik anlaşması sonrası Cimbom'un transferde eli iyice güçlendi. Bournemouth'da forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Hasan Şaş'ın ardından Ümit Davala ile de yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Elmander ve Riera'ı göreve getiriyor. Ayrıca Claudio Taffarel'in de yeniden kaleci antrenörü olarak Galatasaray'la anlaştığı iddia edildi.
Göztepe, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alper Potuk için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu da Sarı-Kırmızılı ekibe gitmeye sıcak bakıyor.