Galatasaray scout ekibi, Fatih Terim'e Terem Moffi'nin adını verdi

Galatasaray scout ekibi, forvet transferi isteyen teknik direktör Fatih Terim'e Terem Moffi'nin adını verdi. Sarı-Kırmızılıların scoutları, 21 yaşındaki Nijeryalı golcüyü Terim'e, ‘Haaland'ın gölgesinde kaldı' diyerek sundu.

Fatih Terim, Falcao kalsa da gitse de ayrılacak olan Florin Andone'un yerine bir forvet oyuncusu transfer etmek istiyor.



Scout ekibi özellikle ucuz ve gelecek vaat eden bir isim üzerinde duruyor. Emre Utkucan ve ekibi "Haaland'ın gölgesine kaldı" diyerek Terim'in önüne Belçika'nın Kortrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi.

1.88 boyundaki 20 yaşındaki oyuncuyu Kortrijk'in 'Ocak döneminde Litvanya'dan getirdiği' notu düşüldü. Litvanya'da 5 maçta 6 gol atan Moffi'nin, Belçika'da ise 7 maçta 407 dakikada 4 gol attığı belirtildi. Sol ayaklı 1.88 boyundaki Moffi'nin Belçika Liginde yeni olmasına rağmen her 107 dakikada bir gol atmasının önemli olduğunu anlattı.

(Takvim)