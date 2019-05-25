Önce Türkiye Kupası’nı kazanan, sonra ligde 22. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için artık kutlama vakti. Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son maçını dün akşam Sivasspor deplasmanında oynayan Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan hemen sonra İstanbul’a döndü. Galatasaray'ın muhteşem şampiyonluk partisi saat 19.05’te başlayacak. Şampiyonluk kutlamasında geçen sene olduğu gibi sahanın ortasında yine dev bir sahne kurulacak. 4 LED ekranla da şampiyonluğa dair tüm anlar detaylı olarak verilecek. Galatasaray şampiyonluk kutlaması hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Yönetimi, kutlamaları GS TV ve kulübün YouTube kanalı üzerinden yayınlama kararı aldı. İrem Derici, Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin konser vereceği gecede DJ performanslarıyla taraftarlar coşacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SAAT KAÇTA?

Sarı kırmızılılar, kupasına bugün mabedinde kavuşacak ve muhteşem gece saat 19.05’te başlayacak. Sahanın ortasında kurulacak dev sahnede tüm detaylar anbean aktarılacak.

ÇİFTE KUPAYLA GÖVDE GÖSTERİSİ

Lig kupasıyla birlikte Türkiye Kupası’nın da stada getirileceği, bilet satışının yapılarak kulübe gelir sağlanacağı öğrenildi. Havai fişek ve ışık gösterileriyle stadın adeta bir parti havasına dönüşeceği öğrenilirken, Galatasaraylı olan şarkıcıların da törene davet edilerek, Türk Telekom’da konser vermesi için girişimlerin başladığı bildirildi.

ESKİ YILDIZLAR DAVET EDİLECEK

Başakşehir karşılaşmasında stattaki yerini alması beklenen Galatasaray’ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, büyük bir talihsizlik yaşayarak uçağı kaçırmıştı. Ancak Sneijder’in, kutlamalara mutlaka gelmek istediğini kulübe ilettiği öğrenildi. Onun yanı sıra Didier Drogba’nın da kupa törenine davet edilmesi planlanıyor. Öte yandan 2011-2012 yılında alınan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Tomas Ujfalusi’nin yanı sıra eski efsane yıldızların da statta olması bekleniyor.