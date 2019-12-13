Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en başarısız takımı oldu

GALATASARAY, büyük ümitlerle başladığı Şampiyonlar Ligi macerasını hüsranla bitirdi... Bu sezon grubunda oynadığı 6 maçta kalesinde 14 gol gören Sarı-Kırmızılılar, sadece 1 defa rakip fileleri havalandırdı ve Devler Ligi’nin en az gol atan takımı oldu. Cim Bom aynı zamanda, rakip ceza sahasına en az giren, en az şut atan, en az isabetli şut atan, en az orta yapan, en az isabetli orta yapan ve en az koşan takım oldu.

TERİM İLK KEZ GALİBİYET ALAMADI

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde oynadığı son 11 maçta galibiyet yüzü de göremeyen Galatasaray, 16. kez mücadele ettiği Devler Arenasındaki en kötü ikinci performansını sergiledi. Sarı-Kırmızılılar, 2014-15 Sezonu’nda mücadele ettiği düşler sahnesinde 1 puan toplamıştı. Teknik direktör Fatih Terim de Galatasaray’ın başındaki en kötü dönemini geçirdi. Terim, ilk kez Galatasaray’la Devler Ligi'nde galibiyet alamadı.

EN ÇOK KURTARIŞI MUSLERA YAPTI

ŞAMPİYONLAR Ligi’ne PSG yenilgisiyle veda eden Galatasaray’da bir isim Devler Arenasına damga vurdu; O da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera... 33 yaşındaki file bekçisi, grup aşamalarında oynanan 6 mücadele kalesine gelen 47 şutun 33’ünü kurtardı ve bu alanda zirvede yer aldı. Nando’nun ardından ikinci sırada ise 29 kurtarışla Lokomotiv Moskova’nın kalecisi Guilherme bulunuyor.

(Güneş)