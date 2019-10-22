Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e tek golle mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maç haftasında temsilcimiz Galatasaray ile İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 1-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18. dakikada Toni Kroos attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 1 puanda kaldı. Real Madrid ise 4 puana yükseldi.

4. maç haftasında iki takım bu kez Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

A GRUBU PUAN DURUMU

1. Paris SG - 9 puan

2. Real Madrid - 4 puan

3. Club Brugge - 2 puan

4. Galatasaray - 1 puan

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Terim, Süper Lig'de 3-2 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Real Madrid maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Mariano, Nagatomo, Donk ve Seri'yi oynattı. Şener Özbayraklı, Ömer Bayram ve Emre Mor, Real Madrid maçında yedekler arasında otururken, Emre Taşdemir kadroya alınmadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone 11'i ile çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yer aldı.

FALCAO VE LEMINA KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao ile Mario Lemina kadroya alınmadı.

Aşil tendonundan sakatlığı bulunan yıldız golcü Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da görev yapamadı.

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını kaçıran Lemina ise hafta sonunda takımla çalışmalara başlamasına rağmen antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

REAL MADRID'E DE PSG TAKTİĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid mücadelesine takımını UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında 1-0 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçının taktiğiyle oynattı.

Defansif bir kadro oluşturan Terim, PSG maçında ilk 11'de oynayan 10 futbolcusuna Real Madrid müsabakasında da görev verdi. Tecrübeli teknik adam, PSG karşılaşmasından farklı olarak sakatlığı bulunan Falcao'nun yerine Sivasspor maçında 2 gol atan Andone'yi sahaya sürdü.

TÜM BİLETLER SATILDI

Galatasaray taraftarı, Real Madrid müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde boşluk olmadığı görülürken, sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasındaki tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

DÜNYA BASINI, MAÇ İÇİN İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabaka için yaklaşık 400 basın mensubu akreditasyon yaptırdı.

Karşılaşmaya 55'i İspanyol, olmak üzere 79 yabancı basın mensubu akreditasyon gerçekleştirdi. Türkiye'den basın mensuplarının katılımıyla bu sayı 338'e ulaştı.

UEFA da farklı ülkelerden yayıncı kuruluşlar için basın tribününden 84 kişilik yer ayırdı.

GALATASARAY, FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Galatasaray, mücadeleye baskılı ve istekli başladı. Topun kontrolünü alan Galatasaray, oyunu Real Madrid yarı sahasında oynamaya başladı.

İlk tehlikeli atak 10. dakikada geldi. Belhanda'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Andone'nin vuruşunu Courtois kornere çeldi. Seri'nin kullandığı kornerde Andone bekletmeden şutunu çıkardı, Courtois bir kez daha kornere çeldi.

REAL MADRID, KONTRAATAKLA GOLÜ BULDU

Galatasaray, Real Madrid'i yarı sahasına yığmış ve gole yakın bir oyun oynarken kalesinde golü gördü.

18. dakikada kısa paslarla ceza sahasına giren Eden Hazard, topu penaltı noktasına çevirdi. Toni Kroos'un bekletmeden yaptığı vuruş Jean Michael Seri'ye çarparak ağlara gitti ve Real Madrid karşılaşmada 1-0 öne geçti.

ANDONE BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI

Golün hemen ardından tekrar Real Madrid kalesine yüklenmeye başlayan Galatasaray'da Andone, 23. dakikada Nagatomo'nun ortasına net bir kafa vuruşu yaptı ancak top az farkla üstten auta gitti.

Özellikle, Hazard ile hücumda zaman zaman ataklar yapan Real Madrid'e karşı Muslera başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.

BELHANDA, NET FIRSATI HARCADI

Galatasaray, maçtaki en net pozisyonlardan birini daha yakaladı. 38. dakikada Ryan Babel, çizgide Valverde'yi geçti ve penaltı noktasına doğru sert bir orta yaptı. Topla müsait durumda buluşan Belhanda'nın yaptığı vuruş kaleci Courtois'da kaldı.

Real Madrid, 40. dakikada Karim Benzema ile gole yaklaştı ancak top üstten auta gitti.

İlk yarının sonunda top kayıpları nedeniyle iki takım da tempo yapamadı ve ilk yarı 1-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA TOP KAYIPLARI

Galatsaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarının başında Ryan Donk'un yerine Sofiane Feghouli'yi oyuna aldı.

Galatasaray, istekli olmasına karşın orta sahada çok top kaybı yaptığı için ilk yarıdaki kadar pozisyona giremedi.

EDEN HAZARD, TOPU DİREĞE NİŞANLADI

Real Madrid ise özellikle 5. dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı. Eden Hazard ile en net fırsatını yakalayan Real Madrid, ikinci golü yaklaştı. Karim Benzema'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hazard kaleci Muslera'yı geçti ancak topu üst direğe nişanladı.

YOUNES BELHANDA ISLIKLANDI

Belhanda'nın yerine 67. dakikada Ömer Bayram girdi. Tribünler tarafından ıslıklanan Belhanda, tepki göstererek soyunma odasına gitti.

70'ten sonra Real Madrid daha tedbirli oynamaya başladı. Galatasaray ise ataklarını sıklaştırmaya başladı. 77'de Seri yerine Emre Mor oyuna dahil oldu.

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane ise 78 ile 82 arasında tüm değişikliklerini yaptı. Hazard, Valverde ve Rodrygo çıkarken, James, Vinicius ve Jovic oyuna dahil oldu.

SON DAKİKALARDAKİ BASKI SONUÇ VERMEDİ

Galatasaray'ın son dakikalarda gol için yaptığı baskı sonuç vermedi ve mücadele 1-0 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.