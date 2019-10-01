Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren gol, 52. dakikada Sarabia'nın asistinde Arjantinli forvet Mauro Icardi'den geldi.

Bu sonucun ardından ilk hafta Club Brugge ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray 1 puanda kalırken, ilk hafta Real Madrid'i 3-0 ile geçen PSG 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

Grubun 3. haftasında Galatasaray evinde Real Madrid'i ağırlayacak, PSG ise deplasmanda Club Brugge'e konuk olacak.

FATİH TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maça göre iki değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'ın son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Sofiane Feghouli ise zorlu PSG maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yerine de Ryan Donk ilk 11'de şans buldu.

KONTROLLÜ OYUNA YÖNELİK KADRO

Terim, A Grubu'nun ilk maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG karşısında kontrollü oynayacak şekilde kadro tercihlerinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, savunmanın göbeğinde Christian Luyindama, Ryan Donk ve Marcao'yu görevlendirdi. Mariano Filho ile Yuto Nagatomo yine beklerde oynarken, savunmanın önünde ise Steven Nzonzi, Seri ve Younes Belhanda forma giydi.

Ryan Babel ile Radamel Falcao ise hücumda gol aradı. Galatasaray'da Feghouli'nin yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram ve Florin Andone de yedek soyundu.

STAT TAMAMEN DOLDU

Galatasaraylı taraftarlar, PSG karşısında takımlarına büyük destek verdi.

Stadı tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, müsabakadan saatler önce tezahüratlar yaparak maçın havasına girdi.

Az sayıdaki PSG taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden maçı izledi. Fransız ekibinin taraftarları, maç öncesi tribünde meşale yaktı.

GAZETECİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya yabancı basının ilgisi de fazla oldu.

Mücadelede 60 Fransız gazetecinin yanı sıra, 3 Japon, birer Hollandalı, İngiliz, Cezayirli, Yunan, Azerbaycanlı ve İsrailli medya mensubu da görev yaptı.

Bu arada UEFA Gençlik Ligi'ndeki maçta Galatasaray, PSG'ye 5-1 yenildi.

PSG'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Grubun favori takımlarından PSG, Galatasaray karşısına önemli oyuncularından yoksun çıktı.

Fransız ekibinde cezalı Brezilyalı oyuncu Neymar'ın yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba kadroda yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe yedekler arasında yer alırken, Arjantinli forvet Mauro Icardi ilk 11'de şans buldu.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da organize olmakta sorun yaşarken, Galatasaray geride iyi yerleşerek PSG'yi karşıladı ve fazla pozisyon vermemeye çalıştı. Fransız ekibi, ilk yarı boyunca 2 pozisyona girerken, ilkinde Muslera harika bir kurtarış yaptı.

11. dakikada sağ kanattan Meunier bomboş bir şekilde bindirdi. İçeri çevirdiği topa Di Maria gelişine bir vuruş yaptı, Muslera parmaklarıyla kornere çeldi.

SERI HAZIRLADI, SONU GELMEDİ

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısındaki en net pozisyonunu, 18. dakikada organize gelen atak sonunda Seri ile buldu.

Tek paslarla PSG ceza sahasına sokulan Galatasaray'da Seri'nin Babel ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla auta gitti.

DEFANSTA HATA, PSG KAÇIRDI

Galatasaray ilk yarının kalan bölümünde rakip yarı alanda istediği kadar etkili olamazken, defansta ise tehlikeli hareketler sonrasında rakibinin tehlikeler yaratmasına yardımcı oldu.

26. dakikada ceza sahasına doğru atılan uzun pası Mariano kafasıyla kesmek istedi. Muslera'dan önce Bernat araya gerip vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

YİNE SERI, BU SEFER KEYLOR NAVAS

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın en tehlikeli organizasyonunda başrolü oynayan Seri, 2. yarıda da frikikten tehlike yarattı.

47. dakikada Seri'nin kullandığı frikiği kaleci Keylor Navas son anda uzanarak kornere çeldi ve sarı-kırmızılı temsilcimiz üstünlük şansını kullanamadı.

MUSLERA ÖNCE KURTARDI, SONRA YAPAMADI

Bu pozisyonun ardından Paris Saint-Germain, Galatasaray kalesinde üst üste pozisyonlar yakaladı ve golü de bulmayı başardı.

Önte 50. dakikada Luyindama'nın hatasıyla defansın arkasına sızmayı başaran Di Maria, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda açıyı iyi kapatan Muslera gole izin vermedi. 52. dakikada ise konuk ekibin ceza yayı üzerinde çok çabuk paslaşmasının ardından savunma arkasına sızan Icardi, Sarabia'nın pasında boş kaleye topu ağlara gönderdi.

FALCAO'NUN KAFASI, ÇİZGİDEN ÇIKTI!

Geriye düştükten sonra daha çok hücumu düşünen bir görüntüye bürünen Galatasaray, 55. dakikada Radamel Falcao ile çok önemli bir pozisyon yakaladı.

Ceza sahasında karambolün ardından bir anda topu önünde bulan Radamel Falcao'nun kafa vuruşu ağlarla buluşmak üzereyken PSG savunması topu çizgiden çıkardı.

PSG VE G.SARAY'DAN DEĞİŞİKLİKLER

60. dakikanın ardından 10 dakikalık bölümde iki takımdan da değişiklikler de geldi.

Galatasaray'da Belhanda, Babel ve Nagatomo'nun yerine Feghouli, Andone ve Ömer Bayram oyuna dahil olurken, PSG'de ise Tuchel, Mbappe ve Maxim Choupo-Moting kozlarını oynadı.

Galatasaray kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutsa da, pozisyon yaratma konusunda becerikli olamayınca karşılaşmadan puansız ayrıldı.

(Sporx)