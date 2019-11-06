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  3. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar"

Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray’ın bir üst tur umutları hala sürüyor.

Cim Bom, sıradaki maçında 6 Kasım’da Madrid’e gidecek. Cim Bom burada kaybetse bile Avrupa Ligi şansı devam edecek. 22 Kasım’da Brugge’u ağırlayacak olan Aslan, taraftarının önünde kazanırsa umutlarını son karşılaşmaya taşıyacak.

GALATASARAY, REAL MADRID’İ BEKLEYECEK

Galatasaray, 11 Aralık’ta Fransa’ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge’a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real’in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım’da Madrid’i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16’ya çıkabilecek.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

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