Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gelirden mahrum kaldı

120 milyon Euro kadro değeri olan Galatasaray, dün akşamki maçta 1 milyar Euro'luk PSG'ye karşı mücadele etti. Cimbom'un sahaya çıkardığı futbolcuların toplam değeri 73 milyon, Fransız ekibinin ise 649 milyon Euro'ydu. Sadece PSG'nin hücum üçlüsü Mbappe, Neymar ve Icardi'nin piyasa değeri 430 milyon Euro civarında.

23.9 MİLYON EURO HAVAYA UÇTU

Şampiyonlar Ligi gruplarında 15 milyon Euro ayak bastı parası alan Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon Euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon Euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon Euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon Euro oldu.

FALCAO: LİG VE KUPANIN EN BÜYÜK FAVORİSİYİZ

PSG karşısında oyuna sonradan dahil olan Falcao, maçtan sonra şöyle konuştu: "Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz. Şu anda %100 hazır değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Oynayarak daha iyi olacağım. Lig ve kupa hedefimiz kaldı. İki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz ve daha iyi yapmamız gereken şeyler var. En sonunda umarım mutlu sona ulaşan biz oluruz."

BİZİM İÇİN ACI BİR VEDA

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından önemli mesajlar verdi. Terim, "Ümit ederim böyle acı vedalardan iyi güzel hikayeler çıkar. Bizden iyiler bunu kabul edelim, sıkletimiz çok farklı... 30-35 dakika dayanabildik. Hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Önemli isimler aldınız dediğinizde umarım cisim de aynı olur demiştim. Önümüzdeki dört maçı geçelim hayırlısıyla. Bir takım şeyleri değiştirmezsek bizim için sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

(Sabah)