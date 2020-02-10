Galatasaray şampiyon olduğunda bile 5'te 5 yapamamıştı

Cim Bom, mutlu sona ulaştığı geçtiğimiz sezon ligde peş peşe 5 maç kazanamamıştı. Dün Kasımpaşa’yı farklı geçen Aslan, 5’te 5 yaparak lider Sivas’ın kayıp yaşadığı bu haftada zirveye bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray, çok kötü geçirdiği ligin ilk devresini 5- 0’lık Antalyaspor galibiyetiyle kapattı. Fatih Terim’in sürekli işaret ettiği ocak ayında Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferleriyle kadrosunu güçlendiren Cim Bom bambaşka bir kimliğe büründü. Aslan’ın; Denizli, Konya ve Kayserispor galibiyetiyle müthiş başladığı sezonun ikinci yarısındaki son kurbanı Kasımpaşa oldu. Fatih Terim’in öğrencileri, Lacivert- Beyazlılar’ı deplasmanda çok rahat geçti. Galatasaray, şampiyon tamamladığı geçen sezon bile başaramadığı bir seri yakalayarak ligde peş peşe 5. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

En iyisi Aslan

Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıya lider Sivas’ın 10 puan gerisinde başladı. Ancak sadece 4 haftada farkı 3 puana kadar düşürdü! Cim Bom’un kısa sürede zirveye bu kadar çok yaklaşmasının en önemli nedenlerinden biri, ligin ikinci devresindeki 4 maçını da kazanan tek takım olması. Galatasaray, haftaya Türk Telekom Stadı’nda, son dönemin formsuz takımı Yeni Malatya’yı da yenerek 23. haftadaki derbide Kadıköy’e 6’da 6 yaparak gitmek istiyor.