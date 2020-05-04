Galatasaray, şampiyon olamaması halinde Falcao, Feghouli ve Belhanda ile yollarını ayıracak

GELİR KAYBI CAN YAKACAK
SADECE lig şampiyonluğu primi ve Şampiyonlar Ligi katılımından 250 milyon TL'nin üzerinde bir gelir kaybı söz konusu olacak. Gelir kaybının etkisi harcama limitlerini de etkileyecek.
FALCAO'YU OYNATMAK İMKANSIZ
EN büyük sıkıntı ise harcama limitindeki düşüşten dolayı yaşanacak. 451 milyon TL'lik limit 300 milyon civarına düşünce ylılık 7 milyon Euro alan Falcao'yu oynatmak imkansız hale gelecek.
BELHANDA VE FEGHOULİ DE VAR
BENZER tehlike bonuslarla birlikte yılda 4.5 milyon Euro civarında kazanan Feghouli ve Belhanda için de söz konusu. Maaşlarda ciddi indirimler ise şu ana için pek gerçekçi görünmüyor.
Harcama limitlerinin düşmesi durumunda yılda 7 milyon Euro kazanan Falcao'yu oynatmak neredeyse imkansız. Üstelik tek kayıp Falcao da olmayabilir.
GALATASARAY BANKALARLA '10 YIL' İSTİYOR
Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması ve aynı zamanda revize edilmesi için çalışmalara başladı. Galatasaray, anlaşmanın 10 yıla çıkarılmasını istiyor.
(Takvim)
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”
İngiliz basını, Liverpool'un Uğurcan Çakır transferinden vazgeçmediğini ve başarılı kalecinin gelecek sezon Kırmızılar'ın formasını giyeceğini yazdı.
Başakşehir, tecrübeli kaleci Volkan Babacan için Beşiktaş'tan bonservis bedeli istemeyecek. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 31 yaşındaki file bekçisi, 2+1 yıllık anlaşma karşılığında sezon başına 650 bin Euro para alacak.
Galatasaraylı taraftarlara kötü haberi eski kaptan Tugay Kerimoğlu verdi. Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların Mario Lemina'yı transfer etmesinin çok zor olduğunu söyledi.
Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği anlaşmasının uzatılmasını hedefliyor. Cim-Bom, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 senelik sözleşmenin süresinin artırılması için çalışmalara başladı. Revize konusu masaya yatırıldı. Mevcut sürenin 2 katı bekleniyor.
Galatasaray'ın Radamel Falcao ile yollarını ayırıp Mario Mandzukic'i transfer edeceği öne sürülmüştü. Golcü futbolcunun menajeri Ivan Cvjetkovic, “Henüz bizimle resmi bir temas olmadı” derken Hırvatistan Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Ivica Olic ise tecrübeli forvete “Ne işi var Katar'da? Galatasaray gibi tutkulu takımları düşünmeli” tavsiyesinde bulundu.
Arap kulüpleri, Trabzonsporlu yıldızlar Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın peşine düştü. İki oyuncuya toplam 28 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor...