Galatasaray, şampiyon olamaması halinde Falcao, Feghouli ve Belhanda ile yollarını ayıracak

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de yer alarak elde edilen gelirlerle mali tablosunu düzelten Galatasaray bu kez ciddi bir tehlike ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluğu kaçırır ve Devler Ligi'ne gidemezse bunun faturası ağır olacak. Bu senaryoda 3 yıldız futbolcuyla yollar ayrılacak.

GELİR KAYBI CAN YAKACAK



SADECE lig şampiyonluğu primi ve Şampiyonlar Ligi katılımından 250 milyon TL'nin üzerinde bir gelir kaybı söz konusu olacak. Gelir kaybının etkisi harcama limitlerini de etkileyecek.

FALCAO'YU OYNATMAK İMKANSIZ

EN büyük sıkıntı ise harcama limitindeki düşüşten dolayı yaşanacak. 451 milyon TL'lik limit 300 milyon civarına düşünce ylılık 7 milyon Euro alan Falcao'yu oynatmak imkansız hale gelecek.

BELHANDA VE FEGHOULİ DE VAR

BENZER tehlike bonuslarla birlikte yılda 4.5 milyon Euro civarında kazanan Feghouli ve Belhanda için de söz konusu. Maaşlarda ciddi indirimler ise şu ana için pek gerçekçi görünmüyor.

Harcama limitlerinin düşmesi durumunda yılda 7 milyon Euro kazanan Falcao'yu oynatmak neredeyse imkansız. Üstelik tek kayıp Falcao da olmayabilir.

GALATASARAY BANKALARLA '10 YIL' İSTİYOR

Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması ve aynı zamanda revize edilmesi için çalışmalara başladı. Galatasaray, anlaşmanın 10 yıla çıkarılmasını istiyor.

(Takvim)