Galatasaray, Salih Uçan transferi için Fatih Terim'in onayını bekliyor

Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın ardından Fenerbahçe'den ayrılan bir başka futbolcu olan Salih Uçan'ı da gündemine aldı. Sezonu Empoli'de tamamlayan Salih, yerli sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılı takımın yolunu tutabilir.

Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar bekleniyor.

Fatih Terim'in onaylaması halinde Salih, Galatasaray'a transfer olacak. Geçen sezon Serie A'da 14 kez Empoli forması giyen Salih, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İMZAYI ATTI ASKERE GİTTİ

Öte yandan Cumartesi günü Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen Şener Özbayraklı, avukatı aracılığıyla sözleşmeyi imzaladı. Instagram hesabında Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımları ve fotoğrafları kaldıran Şener, kışlanın yolunu tuttu.

Tecrübeli sağ bek, Temmuz ayının ilk haftasında Florya'daki yeni sezon açılışına yetişecek. Bu arada Şener'in Galatasaray formalı fotoğrafları ilk kez sosyal medyadan paylaşıldı.

(Sabah)