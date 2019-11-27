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  3. Galatasaray sahasında Rumen rakibine boyun eğdi

Galatasaray sahasında Rumen rakibine boyun eğdi

Galatasaray sahasında Rumen rakibine boyun eğdi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubunda Galatasaray ACS Sepsi'ye 78-70 mağlup oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Romanya ekibi ACS Sepsi'ye 78-70 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, grupta 3. mağlubiyetini yaşadı. ACS Sepsi ise 3. galibiyetini elde etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 30-23 üstün tamamlayan ACS Sepsi, soyunma odasına da 43-37 önde gitti.

ACS Sepsi, üçüncü çeyreğini 61-52 üstün geçtiği karşılaşmayı 78-70 kazandı.


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