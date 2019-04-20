Galatasaray sahasında kaybetmiyor!

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Artem Kravets'in 15. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Mbaye Diagne'nin 16. dakikada kaydettiği golle skoru eşitleyen Galatasaray, bu futbolcunun 42. dakikada penaltıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, 45+4. dakikada Yuto Nagatomo ile bir gol daha bularak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'de puanını 59 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 2'e indirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maçtan sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Sahasında kaybetmiyor

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 34 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 34 lig maçının 29'unu kazanıp 5'inde berabere kaldı.

Diagne'den gollere devam

Mbaye Diagne, maçta 2 kez topu ağlara göndererek Galatasaray'daki gol sayısını 8 yaptı.

Sarı-kırmızılı takımla ligdeki 8. maçına çıkan Diagne, daha önce Evkur Yeni Malatyaspor maçında 3, Trabzonspor, Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında ise birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Senegalli futbolcu, Galatasaray'daki gollerinin 5'ini penaltıdan kaydetti.

Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında forma giydiği Kasımpaşa'da çıktığı 17 lig maçında 20 kez fileleri havalandırmıştı.

Sağ bek ortaladı, sol bek attı

Galatasaray'ın üçüncü golüne takımın bekleri Mariano Filho ve Yuto Nagatomo imza attı.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Mariano'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Nagatomo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

Japon futbolcu, kariyerinde bundan önceki golünü 13 Ocak 2014'de Serie A'da Inter formasıyla Chievo'ya atmıştı.

Lopes kırmızı kart gördü

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Tiago Lopes, maçta kırmızı kart gördü.

Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, 30. dakikada Younes Belhanda'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdiği Lopes'i, 38. dakikada ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Arda Kardeşler, bu pozisyonda Galatasaray lehine penaltı kararı verdi.

Umut Bulut sakatlandı

İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Umut Bulut, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

İkinci yarının hemen başında Fernando Reges ile girdiği mücadele sonucunda yere düşerek sol omzundan sakatlanan Umut Bulut, 49. dakikada yerini Silvestre Varela'ya bıraktı.

Oyun alanını sarı-kırmızılı taraftarların alkışları altında terk eden Umut Bulut'un kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü bildirildi.