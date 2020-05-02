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aksam.com.tr
  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:32
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  • 02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:32

Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalıyor

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Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Şu anda yıllık 2,2 milyon Euro kazanan 34 yaşındaki Hollandalı futbolcuya 1+1 yıllık yeni sözleşme ve senelik 1,2 milyon Euro maaş teklif edilecek.

Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan ancak geldiği ilk dönemde başarılı olamayan Ryan Donk, Fatih Terim'in gelişiyle ikinci baharını yaşamaya başladı.

Fatih Terim'in 2017-2018 sezonunda ilk yarının bitmesine 1 hafta kala göreve gelmesiyle Donk'un kaderi de değişti. Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hollandalı isim, Terim'le birlikte takıma geri dönerken, üst üste alınan şampiyonluklarda da büyük pay sahibi oldu.

Fatih Terim yönetiminde gösterdiği performansıyla önce 2 sezonluk kontratı kapan Donk, yıllık 2.2 milyon euroya oynadı.

Sözleşmesi bu yaz biten 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 senelik yeni bir kontrat yapılması planlanıyor. Tecrübeli futbolcunun maaşının ise yeni sözleşme ile 1.2 milyon euroya çekileceği belirtildi.

Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Donk, adeta bir joker gibi. Asıl pozisyonu orta saha olan Hollandalı, Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper oynamaya başladı. Deneyimli hoca, öğrencisine zaman zaman forvette de şans verdi.

Donk, gerek duran top organizasyonlarında gerekse oyunun sıkıştığı, sarı-kırmızılı takımın gol aradığı dakikalarda sürpriz çıkışları ve skora katkısıyla adından söz ettiriyor.

(Skorer)

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