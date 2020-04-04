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aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 09:35
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 09:35

Galatasaray Ryan Babel'i satıyor! Bonservis bile istenmeyecek

Galatasaray Ryan Babel'i satıyor! Bonservis bile istenmeyecek

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Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.

Galatasaray, Ryan Babel’i gözden çıkardı. Kiralık gittiği Ajax’la yollarını ayıran Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılıların başını ağrıtacak gibi görünüyor.

İki sene daha sözleşmesi bulunan ama geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel’in Ajax’ta verilen şansı değerlendirememesi ve kendisini göstermesi açısından fırsat olarak görülen EURO 2020’nin de ertelenmesi planları bozdu. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki oyuncu için çeşitli formülleri değerlendirmeye aldı.

ABD VEYA BREZİLYA

Buna göre 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan yıldız oyuncudan kendisine kulüp bulması istenecek. İşi son ana bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, futbolcu ve menajerinden çalışmalara erken başlamasını talep edecek.

HEDEF 5 MİLYON EURO’LUK YÜKTEN KURTULMAK

Babel’in daha önce de transferinin gündeme geldiği ABD veya Brezilya’dan bir takıma transfer olmasını umut eden sarı-kırmızılılar yetenekli oyuncudan aldığı yüksek ücretten dolayı bonservis bile talep etmeyecek. Tecrübeli futbolcunun gitmesiyle 5 milyon euroluk bir yükten kurtulmanın hesapları yapıldığı belirtildi.

Takımın ağır kalmasında Hollandalı futbolcunun etkili olduğunu düşünen Teknik Direktör Fatih Terim’in ayrıca disiplin zaafiyeti bulunan yıldız ismin geri dönüşüne kesinlikle onay vermediği öğrenildi. Galatasaray’da Babel gibi sorunlu olarak gözüken Diagne’nin geri dönüşüne de vize çıkmamış hatta sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün bonservisi için 5 milyon euroya inmeyi göze almıştı.

(Skorer)

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