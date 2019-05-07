Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in tamamlanmasına 3 hafta kala liderliğe yükselen Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Sarı Kırmızılılar bir süredir görüştüğü Ryan Babel ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Fulham ile sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

Babel, sarı kırmızılı kulüp ile yapacağı 3 yıllık sözleşme karşılığında yaklaşık 10 milyon euro ücret alacak.

2016-2017 sezonun devre arasında Beşiktaş'ın Deportsvo la Coruna'dan kadrosuna kattığı Babel, 2 yıl giydiği siyah beyazlı forma ile 89 maçta 29 gol atarken, 12 asist yaptı.

Bu sezonun devre arasında Fulham'a transfer olan Hollandalı, İngiliz ekibinde çıktığı 15 karşılaşmada 5 gol-3 asistlik performans gösterdi.

2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen Babel, Beşiktaş ve Fulham dışında Ajax, Liverpool, Hoffenheim ve Al Ain takımlarında görev yaptı.

(Ntvspor)