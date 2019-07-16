Galatasaray, Rodrigo Dourado için Internacional'e 7 milyon Euro teklif etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 4.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Fernando'nun boşluğunu doldurmak için arayışlarını hızlandırdı.

Sarı kırmızılı kulüp, Internacional forması giyen Rodrigo Dourado'nun transferi için düğmeye bastı.

Brezilya ekibiyle görüşmelere başlayan Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Dourado için 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep eden Internacional Kulübü ise bu teklifi düşünmek için süre istedi.

2019 yılında Internacional forması altında 17 resmi maçta görev alan Dourado ise kulüp yönetimine Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığını, ancak verilecek karara da saygı duyacağını iletti.

2016 yılında Brezilya Milli Takımı'nın Olimpiyat Oyunları kadrosuna çağrılan ancak bu maçlarda görev alamayan Dourado, daha önceden Brezilya U17 ve U23 Milli Takımlarında forma giymişti.

(Goal)