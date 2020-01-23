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  • Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?
  • 23 Ocak 2020 Perşembe 15:50
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 15:50

Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda" Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta"

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Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Galatasaray, son 16 turunun rövanş karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Fatih Terim ve öğrencileri bugün maçı alarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? sorusu spor severler tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor ile bugün rövanş maçı oynayacak. Atilla Karaoğlan yöneteceği müsabaka TT Arena'da oynanacak. Ekranlarından maçı seyretmek isteyenler Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA,SAAT KAÇTA?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı bugün saat 20,30 ‘da başlayacak A Spor ekranlarında naklen yayınlanacak. TT Arena'da oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. 

GALATASARAY'IN KUPA YOLU

Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor’u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor’u eleyerek son 16 turuna kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY
Okan
Şener
Donk
Marcao
Saracchi
Seri
Lemina
Feghouli
Emre
Ömer
Falcao

RİZESPOR
Gökhan
Moroziuk
Talbi
Ivanildo
Melnjak
Vetrih
Oğuz Kağan
Garmash
Boldrin
Oğulcan
Boriachuk

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