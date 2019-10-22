Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda? Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

“Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman?” soruları araştırılıyor. Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanaldan izlenecek? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında 22 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasına devam etmek istiyor.

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray A Grubun'ndaki üçüncü maçını Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da yapacak.

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Sarı kırmızılı ekip daha sonra 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'da Real Madrid'in ev sahipliğinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın salı akşamı Real Madrid’i konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Galatasaray’ın Real Madrid’i konuk edeceği maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

'REAL MADRİD'DEN KORKMUYORUZ'

G.SARAY’IN Rumen golcüsü Andone, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı grup maçı öncesinde İspanyol gazetesi AS’a açıklamalarda bulundu: “İspanya’da İngiltere’de, güzel stadyumlarda, geniş mekanlarda oynadım. G.Saray’da ise 4 maç oynadım böyle bir şey görmedim. Türkiye’de insanlar futbol için yaşıyor ve futbol için ölüyor. G.Saray, Türkiye’de Real Madrid ya da Barcelona gibi. Real Madrid Ronaldo ayrıldıktan sonra etkinliğini kaybettiler. Onlardan korkmuyoruz. Onlara saygı duyuyorum ama Real Madrid’i yenebileceğimize ve en azından berabere kalacağımıza inanıyoruz” dedi.

FALCAO İLE REKABETİMİZ YOK

ANDONE: “ Falcao ile aramızda rekabet yok, biz partneriz. İyi bir arkadaşlığımız var. Radamel kadar yüksek seviyeye çıkıp bir insanın bu kadar mütevazi olması çok zordur. Ondan bir şeyler öğrenerek daha da gelişmek istiyorum. Onun yanımda olması bana yardım edecek.”

ANDONE, FALCAO’YU UNUTTURDU

RUMEN basını Andone ile ilgili haberler yapmaya devam ediyor. Rumen golcünün, İspanyollar’ı korkuttu. Deportivo ve diğer altı takımda yerini bulamadı, ancak Türkiye’deki futbol ona yakıştı. Şimdi Real Madrid’e karşı oynayacak. Cuma günü attığı 2 gol onu üst seviyeye taşıdı ve moral oldu. Falcao’yu çoktan unutturdu.

REAL MADRİD İSTANBUL’A GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi.

Real Madrid takımını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport işlemleri tamamlanan teknik heyet ve futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nden güvenlik önlemleri altında kendileri için tahsis edilen otobüse geçti.

Kafileyi taşıyan otobüs, havalimanından İstanbul'da konaklanacak otele hareket etti.

Havalimanında takımın gelişi sırasında az sayıda Real Madrid hayranı taraftarın da yer aldığı görüldü.